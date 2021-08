Il nuovo volantino lanciato in questi giorni da Coop e Ipercoop vuole ancora una volta superare le ultime offerte di Esselunga, garantendo al consumatore la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione, sebbene sia fortemente rivolto verso la fascia bassa della telefonia mobile.

Coloro che saranno interessati all’acquisto, devono comunque sapere che per accedervi sarà necessario recarsi personalmente in negozio, non sul sito ufficiale, senza però portare distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. I prodotti mobile sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e completamente sbrandizzati, quindi con aggiornamenti che verranno effettivamente rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Correte subito sul nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, vi aspettano i migliori codici sconto del momento e tantissimi sconti speciali.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte sono assurde

Le offerte del volantino Coop e Ipercoop sono veramente assurde, sopratutto se stavate cercando uno smartphone appartenente alla fascia bassa. Il prodotto attualmente in promozione è il Samsung Galaxy A12, modello decisamente economico in vendita nel periodo a soli 149 euro.

La scheda tecnica ne dimostra tutta la qualità generale, parliamo infatti di un ampio display da 6.5 pollici, 64GB di memoria interna, 4GB di RAM, 4 fotocamere nella parte posteriore (con la principale da 48 megapixel), una frontale da 8 megapixel, batteria da ben 5000mAh, dual SIM e processore octa-core, con naturalmente sistema operativo Android 10 (e personalizzazione grafica Samsung One UI).

Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero rappresentare un problema, il consiglio è comunque di prendere una decisione il più rapidamente possibile, in modo da non restarne tagliati fuori.