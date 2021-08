Non tutti gli italiani sono contenti di pagare le tasse, tuttavia parliamo di un qualcosa che è fin troppo importante per una valida serie di motivi. Di fatto, per il corretto funzionamento di un’abitazione, è necessario pagare le tasse affinché possa funzionare tutto alla perfezione. Ciononostante, ci sono alcuni italiani che non disdegnano qualche “aiutino”. Infatti, sono davvero tante le occasioni in cui molti truffatori hanno cercato di evitare il pagamento di tasse fin troppo salate agendo mediante la modifica degli apparati di misurazione, anche detti contatori.

Proprio di recente, sono state scovate all’interno di alcune abitazioni dei contatori modificati. I provvedimenti sono stati molto duri per i truffatori, i quali cercavano di fare tutto ciò al fine di abbassare o azzerare il costo delle bollette. Sono due le aziende che hanno subito i danni maggiori, ossia Enel e Acea. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Contatori modificati: la truffa del magnete continua a dilagare