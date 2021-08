wifi-come-navigare-in-internet-completamente-gratis

Dal 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato un progetto in cui pochi credevano. Al contrario i più pensavano fosse l’ennesimo flop tricolore. Contrariamente, se ancora non lo sapete, in Italia esistono più di 8mila hot spot WiFi gratuiti disponibili per tutti. Scopriamo insieme come navigare in internet completamente gratis sfruttando questa incredibile opportunità. La concorrenza agli operatori telefonici c’è e si chiama WiFi Italia.

WiFi Italia: il nuovo modo per navigare gratis nella tua città

Il progetto realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e affidato a Infratel Italia e TIM si chiama WiFi Italia. Si tratta di un nuovo modo per navigare gratis non solo nella propria città, ma in tutti i Comuni e Ospedali che vi hanno aderito.

Scoprire dove sono disponibili gli hot spot WiFi gratuiti è molto semplice. Basta collegarsi al sito ufficiale del progetto selezionando la sezione il Network. Una volta aperta la pagina l’utente ha a disposizione una mappa interattiva che indica tutti i punti di accesso disseminati sul territorio peninsulare e sulle isole. Oltre a ciò, è possibile anche vedere la portata del segnale indicata dai numeri civici coperti dal servizio.

🌐 Piazza WiFi Italia fa tappa in @Regione_Sicilia a Isola delle Femmine. "L’adesione a #PiazzaWiFiItalia arricchisce la platea di servizi che Isola delle Femmine offre ai propri cittadini" così il Sindaco Orazio Nevoloso. ⬇️🔍🎙https://t.co/Uil1WZ5evL#InvestiamoNelDigitale pic.twitter.com/N7btPkEhOs — Infratel (@Infratel_Italia) August 3, 2021

Come navigare gratis

Molti staranno pensando che per potervi accedere occorre essere residenti di quel Comune oltre a infiniti e noiosi passaggi di registrazione. Niente di tutto questo è vero. Navigare gratis è più semplice di quanto si possa immaginare e tutti possono farlo, residenti e non.

La prima cosa da fare è scaricare l’app che vi permette di accedere in modo automatico agli hot spot di WiFi Italia. Sempre sul sito, alla pagina “Scarica l’App“, si trovano i due link per scaricare l’applicazione necessaria. Disponibile sia per Android che per iOS, richiede solo la prima registrazione e successivamente sarà lei a collegare il vostro dispositivo autonomamente al primo punto di accesso disponibile.

Un’idea davvero fantastica. Ovviamente per tutti gli operatori è un duro colpo questo WiFi gratis disponibile per tutti gli utenti. Più si diffonderà e minore diventerà la necessità di Giga mensili per la navigazione in internet. Di conseguenza i clienti modificheranno le loro tariffe scegliendo pacchetti più convenienti.