Gli sconti del volantino Unieuro sono davvero imperdibili, tantissimi utenti hanno la possibilità di scoprire e conoscere da vicino un elevato quantitativo di prodotti a prezzi sempre più bassi, e per mezzo dei quali sarà molto più semplice pensare di risparmiare al massimo.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, è da considerarsi disponibile sia online che nei vari negozi in Italia, senza differenze o limitazioni particolari. Ciò sta a significare che anche sfruttando l’e-commerce, basterà spendere più di 49 euro per avere la possibilità di ricevere al proprio domicilio i prodotti scelti, senza dove pagare la spedizione.

VolantinoUnieuro: questi sconti fanno paura

I nuovi sconti del volantino Unieuro vogliono superare tutte le migliori proposte delle dirette concorrenti, sebbene nella maggior parte dei casi siano limitati su prodotti in vendita a poco meno di 500 euro di spesa. I modelli più in voga rientrano tra Oppo Find X3 Lite, Motorola Moto G50, Samsung Galaxy A22, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Mi 11 Lite, Realme 8 Pro e simili.

Volendo invece pensare di acquistare un top di gamma, il consiglio è di puntare dritti verso il Samsung Galaxy S21, il migliore per rapporto qualità/prezzo, attualmente disponibile a 779 euro, almeno per la variante che presenta 128GB di memoria interna.

Tutti i prodotti sono distribuiti in versione sbrandizzata e con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nei punti vendita in Italia, ovvero le stesse location d’acquisto.