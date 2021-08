Vodafone si riprende la scena della telefonia mobile in queste settimane e propone a tutti i suoi utenti alcune ricaricabili in alternativa alla popolare offerte Flash 120 di Iliad. L’obiettivo principale del gestore inglese è attirare nuovo pubblico, anche grazie ad offerte vantaggiose come la Special 70 Giga.

Vodafone, la risposta con la tariffa da 70 Giga

La Special 70 Giga è una delle migliori occasioni per i clienti che attivano una SIM con Vodafone. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione un pacchetto che comprende chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 7,99 euro.

La promozione Special 70 Giga, a differenza degli scorsi mesi, prevede ora una garanzia ulteriore per tutti i clienti. Gli abbonati di Vodafone che scelgono questa ricaricabile almeno per il primo semestre non avranno rimodulazioni di costo. Il gestore assicura quindi prezzi bloccati nei primi sei mesi.

La Special 70 Giga ha però anche altre condizioni. Gli abbonati che intendono sottoscrivere quest’offerta dovranno impegnarsi a versare una quota extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM. Questo costo aggiuntivo, una tantum, si aggiunge al valore di rinnovo mensile della ricaricabile.

Gli utenti interessati possono rivolersi per ulteriori informazioni presso uno punti vendita di Vodafone sul territorio italiano. La portabilità da altro operatore è altra condizione necessaria per l’attivazione. I clienti TIM, WindTre ed Iliad dovranno attendere sino a tre giorni lavorativi per il passaggio a Vodafone ed il conseguente nuovo piano tariffario.