Telegram riporta un nuovo aggiornamento: fino a 1000 in videochiamata

Telegram migliora a vista d’occhio e con l’ultimo aggiornamento ha introdotto delle novità che battono di gran lunga WhatsApp.

Tra quelle che spiccano di più c’è sicuramente la possibilità di aumentare i partecipanti nelle videochiamate, i quali in questo caso potranno arrivare fino a 1000. In basso trovate tutte le modifiche apportate con l’ultimo update.

Telegram: ecco cosa cambia con il nuovo aggiornamento

Videochiamate fino a 1000 spettatori, Velocità di riproduzione dei video, Videomessaggi 2.0 e altro

Videochiamate di gruppo 2.0

• Le videochiamate di gruppo ora supportano fino a 1000 partecipanti per la parte video, oltre a un numero illimitato di partecipanti solo audio.

• Per iniziare una videochiamata di gruppo, crea una chat vocale dalla pagina di info di qualsiasi gruppo di cui sei un amministratore, quindi attiva il video.

Velocità di riproduzione dei video

• Tocca ⋯ nel lettore multimediale per selezionare la velocità di riproduzione 0,5, 1,5 o 2X mentre visualizzi un video.

Videomessaggi 2.0

• Goditi la risoluzione più alta dei videomessaggi nelle tue chat.

• Tocca un videomessaggio per ingrandirlo.

• Riavvolgi e manda avanti i videomessaggi mentre sono in pausa

• Pizzica con le dita per ingrandire mentre registri un videomessaggio con la fotocamera posteriore.

• Continua a riprodurre la musica durante la registrazione dei videomessaggi.

• Tocca una volta il pulsante “messaggio vocale” per passare alla modalità video, quindi tieni premuto per registrare e rilascia per inviare.

Timestamp

• Aggiungi dei timestamp come ‘0:45’ alle didascalie dei video e alle risposte per creare automaticamente dei collegamenti che riproducono il video da quel momento specifico.

• Se la didascalia di un video include un timestamp, tienilo premuto per copiare un collegamento a quel momento esatto.

Fotocamera In-App migliorata

• Passa allo zoom 0,5x o 2x quando scatti foto o registri video se è supportato dal tuo dispositivo.

• Tocca e tieni premuto il pulsante zoom per aprire una ruota che ti permette di controllare in modo preciso lo zoom.

Condivisione dello schermo con il suono

• Condividi il tuo schermo nelle videochiamate 1 a 1, così come nelle videochiamate di gruppo.

• L’audio del tuo dispositivo è incluso durante la condivisione dello schermo in qualsiasi videochiamata.

• Scorri a destra o a sinistra per selezionare una sorgente video quando accendi la tua videocamera in qualsiasi videochiamata.

e altro

• Tocca “Seleziona” nel menu di inoltro per scegliere più destinatari.

• Scorri con due dita nella lista chat per selezionare più chat.

• Abilita la cancellazione automatica nelle tue chat per rimuovere i messaggi dopo 1 mese (anche 1 giorno o 1 settimana).

• Disegna facilmente piccoli dettagli nell’editor dei media – il pennello ora diventa più piccolo quando ingrandisci l’immagine.

• Le immagini profilo nei gruppi seguono i messaggi mentre scorri la chat.