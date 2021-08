Stranger Things: finalmente arrivano notizie sulla data d'uscita della quarta stagione

Per quanto concerne il cast, nella quarta stagione dello show la piattaforma ha voluto inserire dodici nuovi personaggi. Entrando nel dettaglio, oltre ai veterani, Stranger Things 4 vedrà l’arrivo di: Amybeth McNulty (Chiamatemi Anna) nonché Vickie, Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family) nei panni della star del basket di Hawkins Patrick. Seguiranno poi Regina Ting Chen (Regina del Sud, The Falcon and The Winter Soldier) che interpreterà Ms. Kelly, una consulente di orientamento sempre preoccupata per i suoi studenti, e infine Grace Van Dien (Charlie Says, The Village) nel ruolo di Chrissy, capitano delle cheerleader e ragazza più popolare della scuola.