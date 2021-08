I telefoni cellulari sono disponibili in una varietà di stili e funzionalità che mirano a soddisfare le esigenze degli utenti. Tuttavia, è necessario valutarli correttamente per scegliere il modello giusto.

La maggior parte delle persone non è a conoscenza dei telefoni costosi perché solo le comunità ricche possono acquistarli. Allo stesso tempo, uno smartphone di lusso significa molte cose per le persone più ricche del mondo. I telefoni cellulari costosi stanno diventando popolari perché sono dotati di caratteristiche uniche.

Falcon Supernova iPhone 6 Diamante Rosa

È il telefono più costoso al mondo progettato e distribuito da Falcon. Apple è il produttore di questo iPhone e Falcon ha personalizzato lo stesso con pietre preziose e materiali di alta qualità forniti con una custodia in oro 24 carati, oro rosa o platino. Il prezzo del telefono è di circa 48,5 milioni di dollari ed è disponibile in tre diverse colorazioni. Alcune delle funzionalità offerte dal telefono sono un display da 4,7 pollici, 1 GB di spazio di archiviazione, una fotocamera posteriore da 8 MP e una batteria non rimovibile. Il telefono è disponibile sul mercato dal 2014 e soddisfa le esigenze degli utenti con caratteristiche eccezionali

iPhone 4S Elite Gold

iPhone 4S Elite Gold è uno dei telefoni più costosi che contiene 500 diamanti di oltre 100 carati. Il prezzo di questo telefono è di 9,4 milioni con oro 24 carati che copre il pannello posteriore. Progettato da Stuart Hughes, il telefono presenta una custodia in platino con ossa di dinosauro originali. Oltre a ciò, ha altre pietre preziose con un pulsante di navigazione in oro con diamanti da 8,6 carati. Un’altra cosa del modello è che contiene 53 diamanti sul retro vicino al logo Apple

Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose

Questo telefono progettato da Stuart Hughes è uno dei telefoni piu’ costosi del 2019. Ha un totale di 500 diamanti per un totale di 100 carati. Inoltre, il logo Apple nel telefono contiene 53 diamanti e un diamante a taglio singolo da 7,4 carati sul pulsante di avvio. Inoltre, la custodia del telefono presenta un singolo blocco di granito che pesa circa 7 chilogrammi. Il prezzo di questo modello è di 8 milioni e una persona può ordinare lo stesso dopo aver verificato la disponibilità online

iPhone 3GS Supreme Goldstriker

Il telefono Goldstriker iPhone 3GS Supreme è il telefono più costoso al mondo che contiene un oro 22 carati del peso di circa 271 grammi. Progettato e sviluppato da Stuart Hughes, è realizzato con diamanti impeccabili al prezzo di ben 3,2 milioni di dollari. Goldstriker, la società di proprietà di Stuart Hughes, distribuisce il telefono nei mercati.

Il logo Apple nel modello ha 53 diamanti e un totale di quasi 200 diamanti. Inoltre, il pulsante di avvio contiene un diamante da 7,1 carati e la cassa presenta un blocco di granito. Ci sono voluti quasi 10 mesi per progettare questo telefono e attualmente non è disponibile per altri clienti nei mercati internazionali.

iPhone 3G Kings

iPhone 3G Kings Button è un modello di telefono costoso progettato da Australian Jeweler. Il telefono viene fornito con oro bianco, giallo e rosa 18 carati. Inoltre, il pulsante di avvio del telefono presenta diamanti da 6,6 carati. Inoltre, la striscia in oro bianco del telefono contiene quasi 138 diamanti taglio brillante. Il prezzo di questo modello di telefono è di $ 2,5 milioni che soddisfa le esigenze degli utenti. Tuttavia, è necessario verificare la disponibilità del telefono al momento dell’ordine.