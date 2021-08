Le novità per gli abbonati di Sky in queste settimane sono numerose, ma non sempre positive. Per la prima volta dalla sua nascita, la pay tv satellitare sta per iniziare una stagione calcistica senza l’esclusiva più importate: quella della Serie A. Come noto, le partite del massimo campionato saranno tutte in esclusiva su DAZN, a partire dal 21 Agosto.

Sky, il Calcio a costo zero e novità per film e serie tv

Nel corso di questi mesi, in casa Sky vi è una particolare attenzione per evitare una possibile fuga di clienti. Per trattenere quanti più abbonati possibili, Sky è arrivata persino a rivedere i suoi costi. Sino al prossimo Ottobre, il pacchetto Calcio sarà a costo zero per tutti. A partire dal 1 Ottobre, il costo del ticket sarà di soli 5 euro.

In assenza della Serie A, Sky cerca di occupare altri settori del mercato televisivo, puntando ad esempio ancor di più sull’intrattenimento. La compagnia satellitare ha da poco concluso un accordo internazionale con NBC. In base alla partnership con il network americano, gli abbonati Sky potranno accedere a costo zero alla piattaforma streaming Peacock, con centinaia di film e di serie tv.

Sempre la pay tv ha inoltre rilasciato quattro nuovi canali a partire dallo scorso 1 Luglio. Questi canali sono: Sky Serie, Documentari, Nature e Investigation.

Per quanto concerne lo sport ed il calcio, le energie della piattaforma satellitare saranno ora tutte riversate sulle prossime edizioni della Champions League. L’emittente satellitare si è assicurata i diritti per il prossimo triennio, dal settembre 2021 sino alla primavera 2024.