Avete mai sentito parlare di Top Number? Grazie a questa nuova moda, più sono vecchie e maggiore potrebbe essere il valore di quelle SIM. Quello dei numeri di telefono è un mercato in forte crescita dove utenti da tutto il mondo sono alla ricerca di quello speciale che ha delle caratteristiche tali da renderlo unico rispetto a tutti gli altri. Una formula vincente quella delle SIM Top Number per investire in un oggetto da collezione.

SIM Top Number: un’occasione unica per investire in un oggetto da collezione

Come può un numero di telefono svalutarsi? È la domanda che si sono fatti tutti gli appassionati di SIM Top Number. Alla ricerca del numero di cellulare speciale, si sono fatti strada tra le cifre più assurde e particolari per aggiudicarsi un oggetto da collezione come investimento unico e sicuro per il futuro.

Nello specifico si tratta di SIM il cui numero di telefono deve avere determinate caratteristiche. La più apprezzata è la facilità con cui si può memorizzare. Senza parlare poi di quelli che hanno molte cifre uguali oppure una sequenza numerica in ordine crescente o decrescente.

Insomma, un modo per passare il tempo, guadagnare belle cifre e fare un po’ di sano e rilassante collezionismo. Se poi le SIM sono vecchie, allora la probabilità che il loro valore sia maggiore è molto alta. Infatti, diversi anni fa era più facile trovarsi con numerazioni particolari o addirittura con la possibilità di scegliersi il numero di telefono.

Esistono SIM i cui numeri non sono più in commercio e che altri operatori, oltre a quello in questione, non utilizzano. Queste possono raggiungere quotazioni davvero incredibili superando le migliaia di euro.

Uno dei canali di vendita preferiti dagli amanti del settore è eBay, il noto eCommerce di shopping online. Lì è possibile trovare SIM di tutti i tipi e per tutte le tasche. Dalle poche decine alle migliaia di euro. Un buon posto per acquistare, ma anche per vendere.