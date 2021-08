La stagione 4 di Rocket League è proprio dietro l’angolo secondo quanto annunciato da Psyonix. La nuova stagione introdurrà un nuovo Rocket Pass con ricompense, nuove modalità a tempo limitato, tornei 2v2 e altro ancora. L’aggiornamento sarà attivo alle alle 17:00 di domani 11 agosto.

Per cominciare, la nuova stagione aggiungerà una nuova auto chiamata Outlaw, completa di poncho Old West. Puoi reclamarlo nel nuovo Rocket Pass Premium insieme a un sacco di altri bottini come il Topper senza nome, le ruote cisterna e il Lava Boost. Il Rocket Pass Premium ti garantirà anche il consueto aumento di XP per le tue sfide settimanali e stagionali.

Rocket League: il nuovo Rocket Pass aggiunge diversi elementi

L’aggiornamento introdurrà una nuova Arena chiamata Deadeye Canyon. Puoi anche affrontare tornei competitivi come i tornei 2v2 e Extra Mode, e le ricompense del torneo avranno un aggiornamento per la stagione. Nuovi set di modalità a tempo limitato includono Heatseeker 2v2 il 12 agosto, il supercaotico Speed ​​Demon il 19 agosto e la variante Rumble Spring Loaded alla fine di questo mese.

Altre modifiche in arrivo includono un’impostazione audio per disattivare la musica protetta da copyright per gli streamer e nuove regole per i party. Le modifiche istituiranno una regola secondo cui i giocatori dovranno trovarsi entro tre ranghi di classifica per potersi mettere in coda, in modo che il matchmaking possa agganciare un altro giocatore all’incirca dello stesso livello di abilità. Ciò non influirà sul matchmaking nelle playlist Casual, 2v2 ed Extra Mode.

Tuttavia, le partite casuali subiranno una messa a punto, con la possibilità di rinunciare proprio come le partite competitive. E poiché tale opzione esisterà, i giocatori saranno penalizzati per aver abbandonato ripetutamente le partite casuali.