La nota azienda Motorola ha deciso di portare in veste ufficiale i suoi nuovi smartphone della serie Edge 20 in diversi mercati. Dopo l’Italia, infatti, approderà per il mercato indiano nel corso dei prossimi giorni il nuovo Motorola Edge 20 Fusion, ovvero un re-branded di Motorola Edge 20 Lite.

Motorola Edge 20 Fusion: in arrivo ufficialmente in India il re-branded di Motorola Edge 20 Lite

Fra pochissimi giorni Motorola presenterà ufficialmente in India un nuovo device della serie Edge. Nello specifico, si tratta del nuovo Motorola Edge 20 Fusion, il quale verrà presentato durante un evento il prossimo 17 agosto alle ore 12.

Stando agli ultimi teaser, come già accennato, questo smartphone sarà in realtà una versione re-branded del Motorola Edge 20 Lite annunciato non molto tempo fa in Italia. A differenziare i due dispositivi, però, sarà la presenza di un differente processore. Motorola Edge 20 Fusion, infatti, sarà infatti alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 800U, mentre Edge 20 Lite è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 720.

Il resto delle specifiche tecniche ed il design, invece, dovrebbe essere invariato. Ci aspettiamo quindi un display OLED con frequenza di aggiornamento da 90Hz con una diagonale da 6.67 pollici, una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30W. Dal punto di vista estetico, ci aspettiamo inoltre la presenza sul fronte un piccolo foro in alto al centro dello schermo, mentre sul retro ci aspettiamo lo stesso stile delle fotocamere e le stesse colorazioni disponibili per l’Edge 20 Lite, ovvero Electric Graphite e Lagoon Green. Quello che manca all’appello è al momento il prezzo di vendita ufficiale. Staremo a vedere.