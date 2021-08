Sta per iniziare una stagione piena di sorprese in casa Netflix. Per l’autunno la piattaforma streaming si è riservata la serie tv più attesa dal pubblico di mezzo mondo: La casa di carta. A seguito di un periodo lungo più di un anno, la celebre serie tv spagnola sta per tornare con gli episodi finali del suo ciclo narrativo.

La casa di carta, a Settembre e Dicembre i nuovi episodi

I ritardi che hanno caratterizzato la quinta stagione de La casa di carta sono stati numerosi. Anche la serie tv spagnola, così come altri titoli, si è adattata ai rigidi protocolli per l’emergenza sanitaria.

La data relativa al fine delle riprese è giunta nei primi giorni di Giugno. L’annuncio di Netflix è stato poi seguito da una serie di locandine promozionali e poi sui relativi canali social.

La vera decisione di Netflix per i mesi a venire è la divisione della quinta stagione in due parti. La prima parte de La casa di carta arriverà già nelle prossime settimane, a partire dal 3 Settembre 2021 con gli episodi caricati in piattaforma.

La seconda parte de La casa di carta arriverà invece a seguito di tre mesi, con la precisione a Dicembre. La conclusione de La casa di carta porterà ad una seguente delusione da parte dei numerosi appassionati in giro per il mondo. Le indiscrezioni però raccontano anche di risvolti positivi per i fans. Netflix è già al lavoro per possibili spin off della celebre serie tv da proporre a partire dal 2022.