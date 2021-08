Gli utenti Iliad che andranno ad attivare un nuovo piano per la telefonia mobile avranno anche nel mese di Agosto la possibilità di scegliere una promozione molto valida e conveniente come la Flash 120. Il ticket di quest’offerta è confermato in chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga internet. Il costo, molto essenziale, di 9,99 euro al mese.

Iliad, niente apertura per il cambio della tariffa

La Flash 120 di Iliad è senza ombra di dubbio un’occasione da cogliere al volo per quegli utenti che hanno intenzione di modificare il loro piano di telefonia mobile. La promozione, nella sua fisionomia, ha però un punto debole. Iliad, infatti, non apre ancora questa tariffa a tutti i già clienti. Il provider mantiene quindi la sua chiusura per il servizio del cambio tariffa.

Gli utenti che attivano un profilo con Iliad accettano la piena corrispondenza tra il piano tariffario e la propria ricaricabile base. Con Iliad esiste quindi una sorta di vincolo alla prima ricaricabile attivata. Lo scenario attuale del gestore inglese vede maggiormente penalizzati i clienti che mesi o anni fa hanno attivato la Giga 50 o Giga 40. Costoro, ora, non hanno la possibilità di accedere ad una promozione più ricca come la Flash 120.

La Flash 120 si rivolge in via privilegiata a tutti i nuovi clienti. L’unica occasione di sottoscrizione per gli attuali clienti Iliad è l’attivazione di una nuova rete e la conseguente dotazione di di un nuovo numero di telefono. L’attivazione, con queste condizioni, può essere richiesta anche attraverso il sito ufficiale del gestore.