Gamora, la guerriera aliena dalla pelle verde dei Guardiani della Galassia, arriverà su Fortnite come una nuova skin. Per coloro che non hanno mai visto il film, Gamora è un personaggio del mondo Marvel, la figlia adottiva del crudele Thanos. Finì per unirsi ai Guardiani quando il suo cammino si incrociò con Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot e in seguito Drax.

Gamora è stata sacrificata da Thanos per ottenere la Gemma dell’Anima, necessaria per concludere l’intera ricerca del potere supremo. Gamora arriverà nel negozio di articoli di Fortnite il 14 agosto. Sarà il terzo Guardiano della Galassia ad arrivare nel mondo Fortnite, dopo l’inclusione di Groot e Star-Lord nel capitolo 2, stagione 4 e nel capitolo 1, stagione 8.

Fortnite: Gamora è la terza Guardiana Marvel che arriva nel Battle Royale

Gamora è vestita con un abito bianco, un vestito frequente nei fumetti. Le sue altre skin includono un mantello grigio sul retro, il glideboard ‘ammazzadei’ e, cosa più bella di tutti, la spada piccone ‘uccisore’. I fan lo riconosceranno come la spada pieghevole che Gamora brandisce in entrambi i film dei Guardiani.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali su quanti V-buck Gamora costerà, ma le probabilità sono che Epic venderà sia la skin da sola che in bundle con gli altri oggetti delle skin. Aspettati che la skin costino tra 1.200 – 2.000 V-buck e che il bundle costi circa 2.000 – 2.500 V-buck. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sulle probabili missioni che arriveranno per i giocatori nel famoso Battle Royale.

Nel frattempo, la Gamora Cup si terrà l’11 agosto. Sarà un torneo duo e avrai tre ore per guadagnare più punti che puoi in 10 partite. La squadra più performante guadagnerà la skin Gamora.