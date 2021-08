Il nuovo volantino Expert del mese corrente riesce a sorpassare le migliori offerte di Unieuro, proponendosi come la più valida alternativa del momento, grazie ad una selva di prezzi bassi e decisamente economici, a cui potersi affidare per riuscire a risparmiare al massimo.

Spendere poco con Expert potrebbe essere più semplice del previsto, la disponibilità sul territorio nazionale è estrema (senza differenze particolari in merito alle regioni), come anche la possibilità di accesso tramite il sito ufficiale dell’azienda. In questo caso la spedizione presso il domicilio è a pagamento, tranne che in rari casi, indicati direttamente nella pagina relativa.

Expert: le nuove offerte sono assurde

I top di gamma mobile rientrano perfettamente nel volantino Expert, osservando da vicino la campagna notiamo infatti la presenza di soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S21, attualmente disponibile a 829 euro, per scendere poi verso un eccellente iPhone 11, il cui prezzo non supera i 629 euro, oppure il più recente Oppo Find X3 Neo, disponibile all’acquisto a 659 euro.

Nell’eventualità in cui invece vogliate spendere il meno possibile, non trascurate assolutamente la presenza di soluzioni del calibro di Realme C21, Oppo A74, Realme 8, Oppo A54, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A52 o similari, tutte proposte al pubblico ad una cifra che non supera i 359 euro di spesa effettivi.

Non mancano offerte interessanti anche legate ad altre categorie merceologiche, per questo motivo vi consigliamo caldamente di aprire quanto prima le pagine che potete trovare nell’articolo.