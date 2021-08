Il volantino Esselunga riesce a rendere felici tutti gli utenti, con uno sconto mai visto prima, più che altro applicato su uno dei prodotti più richiesti e desiderati di tutto il 2021, uno smartphone Apple quasi di ultima generazione, in vendita a meno di 600 euro.

L’acquisto, se interessati, deve necessariamente essere completato in via esclusiva nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, è bene ricordare che, purtroppo, le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare ben prima del previsto, o di quanto sperato. Il prodotto può anche essere acquistato a rate, previa approvazione da parte della finanziaria.

Scoprite in esclusiva i codici sconto Amazon, li trovate tutti sul nostro canale Telegram.

Esselunga: ecco quali sono i nuovi sconti

Il prodotto da non perdere assolutamente di vista da Esselunga è l’Apple iPhone 11, uno smartphone richiestissimo dagli utenti, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, ad oggi infatti può essere acquistato con un esborso finale di soli 595 euro, una cifra di tutto rispetto per le prestazioni e le caratteristiche intrinseche allo stesso.

Osservando da vicino la scheda tecnica, infatti, scopriamo la possibilità di affidarsi ad un processore A13 bionic, due fotocamere posteriori da 12 megapixel, un ampio display OLED da 6,1 pollici, 4GB di RAM, una batteria da 3110mAh, per finire con lo sblocco con il viso 3D.

Il prezzo indicato è da considerarsi valido per il prodotto con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nel punto vendita d’acquisto, ricordando poi inoltre il suo essere completamente sbrandizzato, ciò sta a significare che gli aggiornamenti verranno necessariamente rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.