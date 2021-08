CoopVoce: ci sono tre offerte top che fanno parte della linea EVOLUTION

Non ci sono poi tanti dubbi in merito al fatto che il panorama della telefonia mobile italiana sia pieno di gestori di grandissimo livello. Molto spazio è stato affidato soprattutto in questi ultimi due anni ai provider di tipo virtuale, quelli che un tempo nessuno voleva avere. Oggi invece parte costantemente la gara per accaparrarsi una delle offerte limitate di questi gestori, i quali mettono a disposizione numerosi contenuti ma anche una discreta qualità e prezzi molto interessanti.

CoopVoce tra tutti si sta dimostrando uno dei più costanti nel proporre nuove offerte, soprattutto quando si tratta di avere tanti giga per navigare sul web. Gli ultimi mesi hanno testimoniato come le stesse promo possano rimanere valide per un periodo di tempo indefinito. Questa è l’esperienza delle offerte Evolution, le quali sono ancora disponibili sul sito ufficiale con gli stessi prezzi ma soprattutto con gli stessi contenuti. Ricordiamo che si parte da soli 4,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: ancora disponibili le promo Evolution

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS