Coop e Ipercoop provano ad assecondare le richieste, e sopratutto le necessità, dei tantissimi utenti italiani che, al giorno d’oggi, si ritrovano a dover acquistare uno nuovo televisore, portando una campagna promozionale molto speciale.

A partire dal 2022 inizierà l’attivazione del digitale terrestre 2.0, chiamato comunemente DVB-T2, con un segnale distribuito su frequenze incompatibili con la maggior parte dei televisori più datati (acquistati almeno precedentemente il 2015). Per questo motivo molti di noi si troveranno con la necessità di acquisto di un nuovo televisore, o di un decoder esterno; nell’eventualità in cui abbiate dei dubbi, esiste un test semplicissimo da fare. Accendete il dispositivo e posizionatevi sul canale 100 o 200, se verrà visualizzato un messaggio su sfondo blu, allora il vostro modello è compatibile con DVB-T2.

In caso contrario è presente anche un bonus dello Stato Italiano, pensato appositamente per facilitare il cambio generazionale. Basterà scaricare l’autocertificazione dal sito, e presentarla al rivenditore presso il quale si acquista il prodotto, per godere nell’immediato di uno sconto di 50 euro.

Tutti i migliori codici sconto Amazon sono gratis per voi sul nostro canale Telegram, li trovate a questo indirizzo.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono incredibili

Coop e Ipercoop con l’ultima campagna promozionale hanno pensato a voi, infatti hanno deciso di lanciare il volantino con TV LED Seleco da 32 pollici in promozione a soli 239 euro.

Lo sappiamo, non è un marchio conosciuto o particolarmente qualitativo, tuttavia il prezzo è basso, è ovviamente compatibile con DVB-T2, è una smart TV sulla quale sono installabile le applicazioni, cosa volere di più?