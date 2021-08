Scegliere un’auto elettrica oggi significa affidarsi a una rete non ancora perfettamente pronta per questi nuovi veicoli. Partire per le tanto agognate ferie poi, è il problema numero uno. Quante colonnine sono presenti lungo percorso e non solo, come ricaricarla una volta arrivati a destinazione? Se hai un’auto elettrica ti farà piacere sapere che Airbnb permette di impostare la ricerca filtrando le case vacanza con sistema di ricarica domestica. Ecco come fare.

Per chi ha un’auto elettrica Airbnb è un’ottima soluzione di ricerca

Cercare una case vacanza con tutti i crismi necessari a rendere quei giorni di relax indimenticabili e super rilassanti non è un’opzione, ma una priorità. Così come scegliere una location che offra anche un sistema di ricarica domestico a chi viaggia con un’auto elettrica.

E Airbnb, da questo punto di vista, si è recentemente aggiornato sia sul suo sito internet ufficiale che nella sua app dedicata. Ovviamente, come per tutte le cose appena nate, occorre portare un po’ di pazienza prima che vengano migliorate e implementate. Infatti il sistema per impostare questo speciale filtro di ricerca non è immediato e di facile utilizzo. Allo stesso tempo però non è così impossibile. Scopriamo come utilizzarlo.

Airbnb: come cercare una casa vacanza per i veicoli elettrici

Vediamo quindi come cercare una casa vacanza “per un’auto elettrica“, o meglio che offra il servizio indispensabile di ricarica. Per prima cosa, una volta impostata la ricerca indicando la città, le date del check-in e del check-out e gli ospiti, si aprirà una pagina più completa dove sarà possibile selezionare altri filtri in base alle proprie esigenze.

Tra questi, selezionando l’ultima voce a destra “Più Filtri“, si aprirà un riquadro. Scorrendo la sezione verso il basso l’utente incontra la famiglia “Strutture“. Qui, selezionando “Mostra tutte le strutture“, troverà la voce da flaggare “Postazione di ricarica veicoli elettrici“. In questo modo il sistema di ricerca saprà che l’utente possiede un’auto elettrica da ricaricare e quindi gli proporrà le case vacanza con questo servizio.

Fantastico vero? Un consiglio, prima di scegliere una struttura per le proprie vacanze sarebbe utile consultare i consigli di Airbnb contro le truffe che in questo periodo sono all’ordine del giorno.