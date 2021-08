A qualche giorno dalla presentazione ufficiale di Mi MIX 4, fissata per il 10 di agosto, spuntano in rete i poster ufficiali che mostrano il design dello smartphone.

Vengono dunque confermati alcuni rumor delle scorse settimane: la fotocamera frontale sarà effettivamente posta sotto al display, anche se mancano i dettagli circa il sensore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Mix 4 avrà la fotocamera sotto al display, ora è ufficiale

Nel poster pubblicato solamente qualche giorno fa, si vede anche il retro dello smartphone e non si può non notare l’enorme sensore della fotocamera principale, che secondo i rumor dovrebbe essere un Samsung GN1 da 50 megapixel. Le specifiche al momento note di Mi MIX 4 sono poche: si parla di un processore Qualcomm (probabilmente Snapdragon 888+), display da 6,8 pollici in risoluzione Full HD+ e batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W.

Purtroppo, come riferito da una portavoce dell’azienda, difficilmente vedremo lo smartphone al di fuori dei confini cinesi. Secondo Agatha Tang, Product PR per Xiaomi Global, l’azienda non ha pianificato un lancio di Mi MIX 4 al di fuori della Cina, almeno in un primo momento. La notizia ha sicuramente deluso molti potenziali acquirenti dello smartphone, ma non è certo inaspettata: anche il precedente Mi MIX Fold non ha mai oltrepassato i confini cinesi.

Secondo i rumor delle scorse settimane, Mi MIX 4 avrà un display FullHD+, un processore Qualcomm (non è ancora noto il modello), supporto alla ricarica rapida fino a 120W e ovviamente sistema operativo MIUI 12.5. Non resta che attendere ancora qualche giorno per saperne di più.