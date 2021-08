Telegram sta ricevendo un importante update (rispetto a Whatsapp che e’ ancora fermo), introducendo oltre una dozzina di nuove funzionalità e miglioramenti. Come afferma la società, l’ultima versione porta le funzionalità video su Telegram a un livello superiore. Videochiamate di gruppo più grandi, videomessaggi di qualità superiore, controllo della velocità di riproduzione per i video e molto altro. Veniamo a tutte le nuove funzionalità che la versione 7.9.0 ci porta.

Per prima cosa, abbiamo ciò che Telegram chiama Videochiamate di gruppo 2.0. Ora consente fino a 1.000 spettatori e 30 feed video nelle videochiamate di gruppo. Quei 30 utenti possono trasmettere video sia dalla fotocamera che dallo schermo, il che significa che è utile per i concerti in streaming live e per le lezioni universitarie. La società afferma che continuerà ad espandere ulteriormente tale limite.

Sfortunatamente, non possiamo ancora aggiungere altre persone a una videochiamata individuale in corso e trasformarla in una chiamata di gruppo. Non c’è nemmeno un pulsante di videochiamata per i gruppi. Quindi, se vuoi effettuare una videochiamata di gruppo, dovrai prima creare un gruppo di tutte le persone con cui desideri effettuare la chiamata.

Nuove funzioni da provare

Tuttavia, ora abbiamo Video Messages 2.0 che offre un supporto a risoluzione più elevata per i videomessaggi. Ora puoi espanderli per avere una visione più chiara. Telegram ti consente inoltre di mettere in pausa, riavvolgere o mandare avanti i messaggi video, registrare l’audio dal tuo dispositivo e dall’ambiente circostante e ingrandire durante la registrazione con la fotocamera posteriore.

Offre anche più opzioni di velocità di riproduzione. Ora supporta velocità di riproduzione 0,5x, normale, 1,5x e 2x. Le opzioni sono disponibili dal pulsante con i puntini di sospensione (tre punti verticali nell’angolo in alto a destra). Puoi anche tenere premuto l’indicatore della velocità di riproduzione durante la riproduzione di messaggi vocali o video per passare da una velocità all’altra.

La funzione di eliminazione automatica sta ottenendo una nuova opzione. In precedenza, potevi scegliere di eliminare automaticamente tutti i messaggi in una conversazione dopo un giorno o una settimana. Ora puoi lasciarli stare per un mese prima che scompaiano. L’opzione è disponibile cliccando il pulsante con i puntini di sospensione, nel menu “Cancella cronologia“.

Infine, l’app ora riduce automaticamente la larghezza del pennello quando ingrandisci un’immagine nell’editor multimediale. Ciò ti consentirà di aggiungere dettagli come baffi o uno sticker alle tue foto e ai tuoi video. Puoi anche selezionare manualmente la larghezza del pennello.