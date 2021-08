La nota casa automobilistica Porsche ha deciso di annunciare un’edizione tutta speciale della sua vettura 911. In particolare, stiamo parlando della nuova Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25, un modello davvero unico e raro, dato che sarà distribuito ufficialmente dal prossimo anno in soli 30 esemplari.

Porsche ufficializza la sua nuova Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25

In occasione dei 25 anni della Manthey Racing, il noto marchio tedesco ha dunque deciso di stupire tutti presentando un’edizione speciale della sua 911. Come già accennato, la nuova Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25 sarà infatti davvero esclusiva e sarà realizzata e distribuita in soli 30 esemplari al mondo.

La vettura si basa ovviamente sulla versione standard della 911, ma presenta alcune chicche e feature particolari. In primis, troviamo materiali come la fibra di carbonio che ha contribuito a contenerne il peso e sono apportate alcune modifiche tecniche sul sistema di raffreddamento. Oltre a questo, l’azienda ha poi fornito la sua vettura di un nuovo kit aerodinamico, con un nuovo splitter anteriore. Non mancano inoltre i cerchi in lega da 18 pollici e alcune chicche stilistiche che la differenziano. Tra queste, troviamo ad esempio linee ancora più sportive e la presenza di fari con quattro strisce LED.

Ma una delle peculiarità della nuova Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25 sono le prestazioni da paura. Sotto al cofano di questa vettura è infatti presente un motore biturbo a sei cilindri da 3,8 litri con una potenza davvero notevole di ben 700 CV (515 kW) e con un cambio a doppia frizione.

Vi ricordiamo che l’edizione speciale della 911 della casa automobilistica Porsche sarà distribuita ufficialmente a partire da gennaio 2022 ad un prezzo molto elevato di 525 mila euro.