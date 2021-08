Netflix rappresenta la piattaforma streaming più popolare in Italia, anche in queste settimane estive. La grande sorpresa per gli utenti di Netflix sta per arrivare. Ad inizio settembre, per la precisione il 3 Settembre, arriveranno sul catalogo i nuovi episodi de La casa di carta. La quinta stagione della popolare serie tv spagnola si concluderà poi nel mese di Dicembre.

Anche in vista dell’autunno, tutti coloro che desiderano attivare un piano per Netflix possono beneficiare di due offerte.

Netflix, grandi offerte quasi a costo zero per i clienti

La prima iniziativa per tutti i clienti è la Mondo Netflix di TIM. Gli utenti che decideranno di attivare questa promozione pagheranno un costo mensile di 12,99 euro. Nel pacchetto di tale tariffa sono incluse tutte le serie tv di TIMvision, con tutti i contenuti di Netflix e la disponibilità del TIMvision Box disponibile con noleggio gratuito.

Altra vantaggiosa offerta sempre legata a Netflix è quella di Sky. Il pacchetto della tv satellitare in questo caso è il ticket Intrattenimento Plus. Grazie all’opzione Intrattenimento Plus gli abbonati potranno accedere a tutti i titoli di Netflix al semplice costo di 9,99 euro rispetto al tradizionale canone di abbonamento.

Molto vantaggiose per la tecnologia si Netflix sono poi le piattaforma VPN. La VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) daaccesso a cataloghi più vasti.NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.