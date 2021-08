Netflix: ad Agosto le temperature saliranno anche per via delle nuove serie tv e film

Agosto supera i 40 gradi, e non per via del meteo. Durante questa stagione ovviamente le temperature sono elevatissime, ma a contribuire ci sono anche le piattaforme come Netflix. Questa nell’ultimo periodo ha messo a disposizione dei suoi clienti delle grandi novità e continua a farlo tutt’ora.

Netflix: le serie tv da non perdere ad agosto

Tra le nuove serie tv e film proposti da Netflix vi sono:

1 agosto: Mission: Impossible, Black Sails, Attacco dei Giganti 4;a

2 agosto: Fallout, Sons of Anarchy; Bleach: guerra dei mille anni;

3 agosto: Un compleanno da ricordare, Daredevil, Shaman King 2021;

4 agosto: Un poliziotto a 4 zampe, Stranger Things, The Promised Neverland 2;

5 agosto: Lo squalo (tutti i film della saga), Black Mirror, Dr. Stone: Stone Wars;

6 agosto: Alla ricerca della valle incantata, The Society, Beastars 2;

7 agosto: La mummia (tutti i film della saga), The Crown, Log Horizon 3;

8 agosto: The Breakfast Club, Narcos, The Seven Deadly Sins 4,