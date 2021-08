Il volantino MediaWorld accoglie le migliori offerte del periodo corrente, con una soluzione apprezzatissima dagli utenti italiani, disponibile ovunque sul territorio fino al 22 agosto, e senza limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente distribuite.

Coloro che sceglieranno di acquistare tramite il sito ufficiale saranno costretti, nella maggior parte dei casi, a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, il cui costo si aggira al massimo attorno ai 10 euro. Per risparmiare sotto questo punto di vista è possibile richiedere la consegna in negozio, sempre gratuita indipendentemente dal livello di spesa o dalla tipologia del prodotto.

MediaWorld: questi sconti sono da far girare la testa

Gli sconti attivati in questo periodo da MediaWorld sono davvero da far girare la testa, rappresentano uno spettacolare punto di partenza per tutti coloro che vogliono acquistare un top di gamma, senza spendere troppo. Il migliore smartphone in promozione è chiaramente l’Oppo Find X3 Pro, disponibile nel periodo corrente a soli 976 euro; appena sotto è possibile trovare l’Oppo Find X3 Neo, il più interessante in termini di rapporto qualità/prezzo, data la richiesta finale di 662 euro, per finire con l’Apple iPhone SE, in vendita all’incirca a 500 euro.

Volendo invece qualcosa di molto più economico, il consiglio è di puntare direttamente verso Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 10 o 10S, Xiaomi Redmi 9A o 9T, Samsung Galaxy A32 o Vivo Y80, tutti commercializzati ad un prezzo finale che non va oltre i 300 euro complessivi.