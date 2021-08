Kena Mobile abbatte la concorrenza di ho. Mobile: ecco tre offerte da 100GB

Nonostante i tempi non fossero ottimali per pensare a spendere i soldi e quindi ad un cambio gestore, gli utenti continuano a cambiare provider. Le aziende che si occupano di telefonia mobile sono talmente tante che sarebbe realmente difficile non trovare ciò che fa al caso proprio.

Durante gli ultimi mesi sono cresciuti tantissimo i gestori virtuali, i quali al loro interno includono tantissime offerte viene di contenuti. Tra quelli più famosi rientra di diritto anche Kena Mobile. Ora ci sono tre offerte, le quali permetteranno anche di invitare un amico e ricevere un rimborso pari a 5 € fino ad un massimo di 10 amici per 50 €.

Kena Mobile propone ancora le sue offerte migliori con tantissimi giga

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

