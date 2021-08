Il volantino del mese di Agosto lanciato da Expert raccoglie al proprio interno sconti a dir poco folli, rappresentanti la perfetta occasione per riuscire a risparmiare, senza dover spendere cifre troppo elevate per l’acquisto degli ultimi smartphone lanciati sul mercato.

La soluzione che andremo a raccontarvi nel nostro articolo, lo ricordiamo, è da considerarsi disponibile ovunque sul territorio nazionale, non presenta limitazioni particolari, nemmeno sul sito ufficiale. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Expert: sconti bellissimi nel nuovo volantino

Il volantino Expert asseconda le richieste degli utenti più esigenti, con il lancio di alcune delle migliori offerte del periodo corrente. I top di gamma da non perdere rientrano tra Apple iPhone 11, il cui prezzo si aggira attorno ai 629 euro, passando poi per Samsung Galaxy S21, in vendita a 829 euro, per finire poi con un incredibile Oppo Find X3 Neo a soli 659 euro.

Non mancano occasioni anche legate a dispositivi decisamente più economici, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare Realme 8, Samsung Galaxy A52, Oppo A74, Samsung Galaxy A12, Realme C21 o Oppo A74, sempre in vendita a prezzi che non vanno oltre i 359 euro.

Molto allettanti sono infine le proposte legate agli indossabili, sono disponibili Fitbit Versa 3, Amazfit GTS 2 Mini o Garmin Forerunner 35, tutti commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare negli stessi negozi d’acquisto.