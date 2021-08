Il nuovo volantino lanciato da Euronics nell’ultimo periodo, vuole dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, ponendo a disposizione degli utenti una miriade di prodotti a prezzi decisamente più scontati del normale listino.

La limitazione più grande della campagna promozionale riguarda l’impossibilità di accesso in tutti i punti vendita, è bene infatti ricordare che l’acquisto sarà possibile esclusivamente nei negozi di proprietà del socio Euronics La Via Lattea, non altrove o direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che supereranno i 199 euro di spesa, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, in modo da pagare il dovuto in comode rate tramite il conto corrente bancario.

Scoprite in esclusiva le migliori offerte Amazon, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: queste sono le nuove offerte

La spesa da Euronics è davvero ridotta ai minimi termini, in particolare risulta possibile mettere le mani su prodotti appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, senza raggiungere prezzi particolarmente elevati. Tra questi è possibile trovare Realme 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A74, Oppo A54, TCL 10SE, Vivo Y70, Vivo Y72 o Motorola Moto E6i.

Gli utenti che invece avranno a disposizione un budget più elevato, si troveranno di fronte un incredibile Xiaomi Mi 11i, dal prezzo finale di 599 euro, affiancato dall’ultimo Apple iPhone 12 Pro Max, disponibile all’acquisto nel periodo corrente a 1329 euro.

Tutte le altre occasioni del volantino Euronics sono per comodità raccolte nelle pagine che potete trovare elencate qui sotto, scoprirete in questo modo i prezzi più bassi disponibili, purtroppo, solo nei negozi Euronics La Via lattea.