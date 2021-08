Attraverso la promozione Porta un Amico dedicata alla rete fissa Vodafone, invitando un cliente ad attivare l’offerta Internet Unlimited è possibile attualmente ricevere 100 euro di ricompensa, invece dei 75 euro previsti di base.

Si tratta di un’iniziativa disponibile già da diverso tempo grazie alla partnership tra Vodafone e la piattaforma di referral marketing Aklamio. In passato, tuttavia, erano previste anche ricompense differenti. Scopriamo i dettagli.

Vodafone vi offre una ricompensa di 100 euro

Per usufruire di questa promozione, disponibile per tutti (anche non clienti Vodafone) fino a nuova comunicazione, è necessario innanzitutto iscriversi alla piattaforma Aklamio ottenendo un apposito link referral. Successivamente, il link ottenuto dovrà essere condiviso con un amico, che potrà utilizzarlo per sottoscrivere l’offerta di rete fissa Vodafane Internet Unlimited, attualmente in promo online con un prezzo scontato pari a 25,90 euro al mese.

Come già detto, al momento con la promo Porta un Amico di Vodafone viene offerta una ricompensa di 100 euro complessivi (anziché 75 euro). Tuttavia, prima di generare il link referral da inviare a un nuovo potenziale cliente Vodafone, l’invitante può scegliere se “Regalare” l’intera ricompensa all’amico, “Tenere” tutta la ricompensa per sé stesso, oppure “Condividere” una parte della ricompensa con l’amico invitato.

Quest’ultima funzionalità permette nel dettaglio di suddividere equamente i 100 euro totali tra l’invitante che genera il link e l’invitato che attiva l’offerta, consentendo ad entrambi di ottenere 50 euro di ricompensa. Questa iniziativa di Vodafone in collaborazione con Aklamio vale solo per le attivazioni online tramite il link fornito dall’invitante.