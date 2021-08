Carrefour spezza i sogni di gloria delle dirette rivali del settore, con il lancio di una campagna promozionale unica nel proprio genere, la perfetta occasione per mettere le mani sugli smartphone di ultima generazione, senza preoccuparsi particolarmente del prezzo finale di vendita.

Gli acquisti, come al solito, possono però essere completati solo ed esclusivamente presso i negozi fisici sparsi sul territorio nazionale, non risulta essere possibile sfruttare gli stessi prezzi online sul sito ufficiale. Il Tasso Zero è inoltre presente, sebbene comunque sia necessario spendere almeno 199 euro, indipendentemente dal modello selezionato.

Carrefour: le occasioni lasciano a bocca aperta

I prezzi più interessanti del volantino Carrefour toccano la fascia intermedia della telefonia mobile, coinvolgono difatti smartphone in vendita a meno di 400 euro, dalle buone prestazioni e specifiche complessive. Osservandoli da vicino è possibile scovare Motorola E7i Power, Oppo A94, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10, Samsung Galaxy A52, Alcatel 3X 2020 o Motorola Moto G30.

Molto interessanti sono anche i, pochi, sconti legati alla fascia alta, rappresentati più che altro dall’ottimo Apple iPhone 12. Il top di gamma dell’azienda di Cupertino, reso disponibile sul mercato verso la fine del 2020, è in vendita nel periodo a 769 euro, almeno per quanto riguarda la variante con 64GB di memoria integrata.

Coloro che invece vorranno scoprire nel dettaglio l’intera campagna promozionale di Carrefour, per quanto ne concerne la parte legata alla tecnologia, possono decidere di aprire le pagine che abbiamo integrato qui sotto nel nostro articolo.