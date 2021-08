Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a partire dal prossimo 23 agosto si potrà richiedere il bonus Rottamazione TV, con il quale sarà possibile ottenere uno sconto per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10.

Bonus Rottamazione TV disponibile dal 23 agosto

A partire dal prossimo 23 agosto sarà dunque possibile richiedere il bonus per la Rottamazione del proprio TV, in modo da sostituirlo con uno compatibile con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre. Nello specifico, nel decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è presente il modulo da compilare per poter ottenere lo sconto.

Quest’ultimo, in particolare, sarà pari al 20% sul prezzo d’acquisto del televisore ma fino ad un valore massimo di 100 euro. Rispetto al precedente bonus, da quest’anno sarà rivolto a tutti, senza alcun limite del valore ISEE.

Oltre a questo, è stato inoltre rimodulato il calendario del riassetto delle frequenze televisive nelle aree regionali, in particolare:

Dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021 nell’area 1A – Sardegna;

Dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022 nell’area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; nell’area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;

Dal 1 marzo 2022 al 15 maggio 2022 nell’area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche;

Dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022 nell’area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

Vi ricordiamo che il bonus Rottamazione TV sarà richiedibile dal 23 agosto 2021 fino al 31 dicembre 2021, salvo eventuale esaurimento dei fondi messi a disposizione.