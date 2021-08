Il volantino Bennet è assolutamente da primato, finalmente gli utenti hanno la possibilità di spendere poco e di ricevere in cambio prodotti di alta qualità, garantendosi un risparmio importante sull’acquisto dei più interessanti smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, è disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale, senza distinzioni particolari in merito alla regione di appartenenza o altro tipo di limitazioni. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili nella variante no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Andate quanto prima sul nostro canale Telegram ufficiale, potrete scoprire i codici sconto gratis da utilizzare su Amazon.

Bennet: le nuove offerte sono incredibili

Le offerte del volantino Bennet soddisfano gli utenti che da tempo si sarebbero voluti acquistare un Apple iPhone 11, con la nuova campagna promozionale risulta infatti disponibile il modello più desiderato del 2020, nella variante da 64GB, ad un prezzo complessivamente rispettabile. La cifra richiesta corrisponde difatti a 499 euro, ricordando il suo essere completamente sbrandizzato.

Gli utenti che invece saranno disposti a spendere cifre inferiori per l’acquisto di uno smartphone, potranno comunque affidarsi a Samsung Galaxy A02s e Xiaomi Redmi Note 9, un’ottima coppia di prodotti, i cui prezzi non superano i 159 euro necessari per l’acquisto di quest’ultimo.

Le occasioni da Bennet non terminano qui, aprendo le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo potrete anche scoprire prezzi bassi su elettrodomestici o televisori di ultima generazione, tutti commercializzati a cifre abbordabili.