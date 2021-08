Apparentemente Xiaomi ha iniziato ad accettare pagamenti in criptovaluta in Portogallo. Il rivenditore ufficiale dell’azienda, Mi Store Portugal, ha recentemente preso la decisione di accettare pagamenti da valute digitali note come Bitcoin ed Ethereum.

Secondo un rapporto di BolNews, il colosso tecnologico cinese potrebbe ora supportare pagamenti da Bitcoin, Ethereum, Tether e persino Dash per l’acquisto di smartphone, smartwatch e altri prodotti e dispositivi per la casa intelligente. Xiaomi ha stretto una partnership con Utrust, un fornitore di servizi di pagamento di criptovaluta svizzero, per supportare il pagamento tramite risorse digitali nella regione.

Xiaomi Portogallo sarà il primo store ad accettare le criptovalute

Secondo Pedro Maia, responsabile marketing di Mi Store Portugal, “Siamo un marchio tecnologico, innovativo e dirompente. Ecco perché vogliamo essere sempre un passo avanti. Vogliamo dare la possibilità a tutti i veri appassionati di tecnologia di acquistare i loro gadget preferiti con quello che attualmente è il denaro tecnologico”. Per chi non lo sapesse, il Portogallo è uno dei governi che è amichevole nei confronti della criptovaluta tra le varie nazioni europee a causa delle sue leggi fiscali.

Quindi, non sorprende che il marchio abbia scelto il Portogallo come prova per i pagamenti di risorse digitali. In particolare, mentre il produttore di smartphone sudcoreano Samsung ha lanciato un portafoglio blockchain nel 2019, i suoi negozi al dettaglio devono ancora accettare la criptovaluta.

Nel frattempo, dopo la sua scalata al secondo posto per il secondo trimestre del 2021, Xiaomi è per la prima volta il più grande fornitore di smartphone al mondo. Questo secondo i numeri di luglio di Counterpoint Research, che vede Xiaomi al primo posto con il 17,1% del mercato globale, Samsung al secondo con il 15,7% e Apple al terzo con il 14,3%.