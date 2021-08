WhatsApp: tre funzioni segrete che cambieranno le vostre abitudini

Uno dei punti di forza di WhatsApp è certamente la versatilità in termini di funzionalità presenti nell’applicazione stessa. Stiamo parlando di una piattaforma di messaggistica che durante gli anni ha ritenuto opportuno aggiornarsi includendo sempre più opportunità al suo interno.

In questo caso si parlerebbe di tantissime feature, le quali vanno ben oltre la messaggistica istantanea. Tutti gli aggiornamenti riportati in questi anni hanno permesso al pubblico di apprezzare ancor di più WhatsApp, che viene implementata anche da applicazioni di terze parti. Queste avrebbero lavorato per fornire funzioni che l’applicazione madre non potrebbe mai fornire.

WhatsApp: ci sono tre funzionalità segrete che potete avere solo se le scaricati dal web, eccole qui

Ci sono diverse funzionalità molto interessante che potete ottenere solo grazie ad applicazioni di terze parti. Una di queste è di certo Whats Tracker, la quale permette un’opportunità che tutti vorrebbero avere per quanto riguarda WhatsApp. Scaricando questa nuova applicazione di terze parti potrete avere l’opportunità di spiare le persone nei loro movimenti. In poche parole selezionerete delle persone da monitorare e ad ogni loro accesso o ad ogni loro uscita da WhatsApp, riceverete una notifica istantanea.

C’è poi anche un’altra applicazione che prende il nome di Unseen, la quale offre l’opportunità di essere invisibili in chat. Questa intercetterà tutti i messaggi in arrivo per farveli leggere al di fuori, pur non facendovi aggiornare il vostro ultimo accesso.

Infine ecco WAMR, l’applicazione perfetta che intercetta tutte le notifiche il contenuto dei messaggi WhatsApp per permettervi un recupero. Tutto ciò nel momento in cui doveste ravvisare che un messaggio è stato cancellato prima che voi lo leggeste.