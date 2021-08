WhatsApp è una delle migliori app di messaggistica per Android e ciò che la rende una scelta particolarmente eccezionale è l’attenzione alla privacy e alla sicurezza. L’ultima funzionalità per la privacy che si fa strada verso la piattaforma è il supporto ‘View Once’; ora puoi inviare foto e video che scompariranno dopo essere stati aperti una volta.

La funzione è ora disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp in tutto il mondo ed utilizzare la funzione è molto semplice.

WhatsApp: la funzione è disponibile per gli utenti Android

Per utilizzare la funzione sul tuo dispositivo, avvia WhatsApp e seleziona il contatto a cui desideri inviare il file. Tocca il pulsante ‘Allega’ in basso e decidi se scattare una foto o selezionare uno scatto dalla galleria; selezionando l’icona ‘Una tantum’ potrai abilitare la funzione e si aprirá una finestra che ti avvisa che la foto o il video puó essere visualizzato solo una volta.

I media inviati in questo modo funzionano in modo leggermente diverso rispetto alle normali foto e video condivisi su WhatsApp. Quando invii una foto o un video contrassegnato come ‘Visualizza una volta’, il file multimediale viene visualizzato come una notazione di testo (foto o video) con un’icona ‘una tantum’ accanto, invece della normale miniatura di anteprima del media. Dopo aver toccato il file multimediale, vedrai una finestra di dialogo che indica che la foto o il video scompariranno dopo l’uscita dal visualizzatore multimediale.

Dopo essere tornato alla chat, la foto o il video scompaiono automaticamente e vedrai una ricevuta ‘Aperto’. Come tutto il resto con WhatsApp, i contenuti multimediali di View Once sono protetti dalla crittografia end-to-end e la funzione funziona sia con le chat individuali che con quelle di gruppo.