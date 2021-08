Il turismo è l’anima del commercio e se vuoi comprare casa per le vacanze ecco i luoghi dove conviene davvero. Si tratta di 4 isole italiane dove i prezzi, dopo il Covid-19, sono scesi alla grande e si possono chiudere affari interessanti nel mercato immobiliare. Scopriamo insieme tutti i dettagli per acquistare casa dove c’è turismo per rilassarsi, investire o affittare.

Case vacanze: se l’obbiettivo è guadagnare sul turismo ecco dove conviene comprare oggi

Complice il Covid-19 che ha creato “piacevoli” situazioni di smart working, secondo Immobiliare.it, la ricerca di casa in affitto o in vendita vicino al mare è cresciuta del 50%. Il turismo ormai lo si fa anche lavorando e l’idea di comprare casa vicino a una spiaggia, per godersi il mare dopo il lavoro, sta balenando nella testa di molti.

Tuttavia i più sembrano desistere pensando che per realizzare questo sogno si debbano sborsare cifre astronomiche. Al contrario, esistono infatti mete turistiche che offrono case vacanza in vendita a prezzi decisamente “low cost“. Stiamo parlando delle principali mete del turismo italiano e straniero: le nostre isole.

Sono 4 quelle che garantiscono acquisti in estrema convenienza dove comprare casa può diventare un’opportunità ghiotta anche in un luogo che vive di solo turismo. Partiamo dalla più cara a scendere e scopriamo quanto costano al metro quadrato:

sulle isole Pelagie , ovvero Lampedusa e Linosa, patria del turismo , si possono trovare case meravigliose a 2.494 euro/mq ;

, ovvero Lampedusa e Linosa, patria del , si possono trovare case meravigliose a ; segue La Maddalena , situata a nord della Costa Smeralda , un fiore all’occhiello per il turismo. Qui le case vacanza sono in vendita a circa 2.299 euro/mq ;

, situata a nord della , un fiore all’occhiello per il turismo. Qui le case vacanza sono in vendita a circa ; continuiamo poi con Lipari dove una bella casa si può ottenere spendendo 2.190 euro/mq ;

dove una bella casa si può ottenere spendendo ; infine nella meravigliosa Carloforte, comune italiano situato sull’Isola di San Pietro, si trovano le case vacanza più economiche in assoluto. Il loro costo si aggira sui 1.922 euro/mq.

Insomma, se l’idea è quella di investire sul turismo o trovarsi un posto tranquillo dove fare smart working in santa pace, le soluzioni sopra menzionate non sono solo economiche, ma anche meravigliosamente belle.

Se prima di acquistare casa volete giustamente conoscere meglio questi posti, prima di prenotare seguite i consigli di Airbnb contro le truffe più comuni delle case vacanza.