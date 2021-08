Gli sconti attivati da Trony sono veramente specialissimi, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, con prezzi complessivamente ridotti, almeno in confronto a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire.

Il risparmio è notevole, sebbene comunque non sia alla portata di tutti, è bene sapere infatti che la campagna discussa nell’articolo è disponibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici delle regioni Sicilia e calabria, non altrove o sul sito ufficiale di Trony. Il Tasso Zero è presente, ed è richiedibile da tutti i consumatori che spenderanno più di 199 euro, senza differenze o limiti legati alla categoria merceologica.

Andate subito sul canale Telegram di TecnoAndroid, vi aspettano i codici sconto Amazon più incredibili della giornata.

Trony: tantissime occasioni per tutti i gusti

Il prodotto da non lasciarsi assolutamente sfuggire è chiaramente il Samsung galaxy S21, uno smartphone richiestissimo dalla popolazione italiana, e caratterizzato da specifiche tecniche di altissimo livello, nonostante il prezzo resti particolarmente elevato. Al giorno d’oggi, per la variante no brand con 64GB di memoria interna, sono necessari all’incirca 879 euro. Volendo puntare ancora più in alto, all’interno del volantino Trony è presente l’ultimo Samsung galaxy S21 Ultra, il cui prezzo però si aggira sui 1279 euro.

La soluzione più bilanciata, e dall’incredibile rapporto qualità/prezzo, è chiaramente lo Xiaomi Mi 11, uno smartphone che non necessita di presentazioni, ed acquistabile nel periodo corrente a 799 euro. Per conoscere da vicino la nuova campagna promozionale di Trony, dovete aprire quanto prima le pagine che trovate qui sotto.