I nuovi sconti attivati da MediaWorld vi faranno davvero impazzire, rappresentano il giusto compromesso per tutti gli utenti che vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile, sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, o smartphone.

L’accesso alla campagna è garantito fino al 22 agosto, con scorte non limitate, di conseguenza, da un punto di vista teorico, si potrà trovare disponibilità anche verso il termine del periodo indicato. Gli acquisti, inoltre, potranno essere completati online tramite l’e-commerce ufficiale, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto.

MediaWorld fa impazzire gli utenti: i nuovi prezzi sono invidiabili

I nuovi prezzi di MediaWorld sono invidiabili, sebbene nella maggior parte dei casi siano relativi a prodotti appartenenti alla fascia intermedia, ovvero in vendita a non più di 300 euro. Osservando da vicino questo segmento è possibile scovare Samsung Galaxy A32, Wiko Y81, Oppo A15, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10S, Vivo Y80 o Oppo A54.

Nel momento in cui si dovesse decidere, o pensare, di puntare verso una fascia più alta, sempre nel volantino corrente troverete pane per i vostri denti. I top di gamma coinvolti passano per l’ultimo Oppo Find X3 Pro, disponibile all’acquisto a 976 euro, come anche Oppo Find X3 Neo a 662 euro, oppure i più economici Samsung galaxy S20 e Apple iPhone SE, in vendita ad una cifra che ruota attorno ai 500 euro (sempre in versione no brand).