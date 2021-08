Nella home page del sito ufficiale di Kena Mobile, a partire da oggi 5 Agosto 2021 viene pubblicizzata la recente offerta Kena TIMVISION, che oltre a un bundle dati mensile permette di ottenere la promo Calcio e Sport con DAZN, Infinity+ per 12 mesi e TIMVISION.

Già nei mesi scorsi, nel sito di Kena era comparso un banner che permetteva di registrarsi alla newsletter di TIMVISION, in modo da lasciare i propri dati per essere ricontattati appena le offerte sarebbero state lanciate. Scopriamo insieme cosa propone l’offerta nel dettaglio.

Kena propone sul proprio sito l’offerta TimVision

Lo scorso 5 agosto 2021 l’operatore virtuale ha iniziato a promuovere l’offerta nel suo sito ufficiale, attraverso un banner presente in home page. Nonostante ciò, al momento è possibile effettuare l’attivazione esclusivamente nei rivenditori aderenti e tramite il Servizio Clienti 181. Cliccando sul banner, infatti, è possibile accedere soltanto ad una pagina informativa dove vengono indicati alcuni dettagli su Kena TIMVISION, con l’attuale promo disponibile fino al 16 Agosto 2021 salvo cambiamenti.

La nuova offerta, valida per tutti i nuovi clienti con o senza portabilità, si compone di TIMVISION del valore di 6,99 euro al mese (incluso Eurosport Player per i primi 12 mesi), DAZN del valore di 29,99 euro al mese e Infinity+ del valore di 7,99 euro al mese (solo per i primi 12 mesi, poi si disattiva in automatico). Inoltre, viene erogato anche 1 Giga al mese di traffico dati 4G, con tariffazione a scatti anticipati di 1KB e con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Oltre che su territorio nazionale, il traffico internet messo a disposizione da Kena TIMVISION è valido anche nei Paesi dell’Unione Europea, ma solo fino in 3G. Per le adesioni effettuate dal 29 Luglio 2021 al 16 Agosto 2021, il costo mensile dell’offerta Kena Mobile è pari a 0 euro fino al 31 Agosto 2021, successivamente diventa pari a 29,99 euro mensili per 12 mesi, e infine passa a 34,99 euro al mese. Con Kena TIMVISION è previsto un costo di attivazione pari a 55,99 euro, composto da un pagamento anticipato di 19,99 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.