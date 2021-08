Iliad ha oramai un ruolo di indubbia leadership nel campo della telefonia mobile. Il provider francese anche in estate ha consolidato il suo primato con la tariffa Flash 120. Per le settimane e i mesi a venire, però, Iliad vuol fare un passo ulteriore nella sua esperienza italiana. A breve è previsto anche l’ingresso nel campo della telefonia fissa.

Iliad si allarga anche nel campo della Fibra ottica

Da tempo si parla di possibili offerte di Iliad relative alla Fibra Ottica. I rumors interni allo stesso operatore francese dicono di una compagnia pronta a lanciare anche per la telefonia fissa alcune promozioni all inclusive con i prezzi più bassi del mercato.

Iliad nel corso di questi mesi ha lavorato per rendere operativo il progetto. In primo luogo, la compagnia ha stretto una partnership con Open Fiber. Grazie alla compagnia di Enel e CDP, il provider francese potrà garantire agli utenti effettiva presenza delle reti di Fibra ottica sul territorio italiano.

Sempre Iliad ha lavorato negli ultimi mesi per ottenere l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per la piena operabilità nel settore della telefonia fissa. L’autorizzazione da parte del Ministero rappresenta l’atto formale prima della disponibilità delle prime tariffe commerciali per gli utenti.

Nel mentre di questi passi intermedi, ci sono gli utenti che attendono novità più precise circa le tempistiche di rilascio per le prime tariffe con Fibra ottica. Dopo che è tramontata l’ipotesi di una piena disponibilità già in estate, Iliad sta lavorando per rendere questo progetto reale già entro la fine di questo 2021.