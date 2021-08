Nelle ultime settimane si è spesso fatto riferimento all’arrivo dei nuovi top di gamma Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro ma, a quanto pare, questi non saranno gli unici dispositivi in arrivo nei prossimi giorni. Il colosso di Mountain View potrebbe essere quasi pronto a procedere con il lancio del suo Google Pixel 5a ma sembra che il dispositivo non sarà disponibile in numerosi Paesi.

Google Pixel 5a: ecco la data di lancio dello smartphone!

A offrire le recenti informazioni circa l’arrivo del nuovo smartphone Google Pixel 5a è il leaker Jon Prosser, secondo il quale il colosso procederà con la presentazione del dispositivo tra soli pochi giorni, esattamente il 26 agosto.

Prosser continua affermando che lo smartphone di casa Google non sarà disponibile in numerosi Paesi. Il colosso potrebbe rilasciare il suo smartphone soltanto negli Stati Uniti e in Giappone a un costo di circa 450 dollari.

Le notizie in merito al costo e alla data di lancio non hanno ancora ricevuto alcuna conferma da parte di Google, che potrebbe procedere in maniera differente e avere intenzione di presentare il suo smartphone in un’altra occasione e a un costo differente.

Informazioni più certe si hanno sulle specifiche del dispositivo. Il Google Pixel 5a avrà un display OLED da 6,2 o 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate 60 Hz; sarà alimentato da una batteria da 4650 mAh e da un processore Qualcomm Snapdragon 765G. La fotocamera frontale sarà posizionata all’interno di un foro posto in uno degli angoli superiori. La fotocamera posteriore, invece, avrà due sensori inseriti all’interno di un modulo di forma quadrata.