La pagina delle impostazioni di un’app è probabilmente qualcosa che non visiti spesso, ma è fondamentale per come usi la piattaforma. Quindi, se la pagina é difficile da trovare potrebbe risultare fastidioso per gli utenti. Tuttavia, la maggior parte delle persone probabilmente non rinuncerà a Facebook per questo motivo, ma almeno ora il gigante dei social media sta facendo maggiori sforzi per rendere le proprie impostazioni più accessibili.

La riprogettazione è iniziata per gli utenti di app mobile a partire da questo mercoledì. Ciò che gli utenti vedranno è una sezione delle impostazioni meno disordinata senza le descrizioni nelle singole impostazioni, quindi vedrai più elementi nella pagina stessa. Anche l’organizzazione delle voci è stata semplificata.

Facebook ha rilasciato una nuova pagina impostazioni

Con le nuove categorie, si spera che sará più facile per gli utenti trovare e navigare nelle impostazioni specifiche che desiderano modificare. Facebook afferma di aver ridotto le categorie e di averle rinominate per ‘abbinare i modelli mentali delle persone’. Alcune delle altre impostazioni autonome sono state collocate nelle categorie a cui appartengono. Ad esempio, l’impostazione del feed di notizie è ora in Preferenze con altre impostazioni simili.

Se ancora non sai dove cercare un’impostazione che desideri correggere, hanno anche apportato miglioramenti alla funzione di ricerca. In questo modo puoi presumibilmente trovare facilmente ciò di cui hai bisogno anche se non conosci il nome esatto di ciò che stai cercando. Probabilmente molti utenti non hanno ancora familiarità con i nomi e la posizione delle impostazioni, quindi un motore di ricerca delle impostazioni sarà molto utile per loro.

Le nuove impostazioni di Facebook hanno iniziato a essere implementate sulle app Android e iOS, sul Web e su FB Lite.