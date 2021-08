I prezzi sono bassissimi nel nuovo volantino Expert, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere ad alcuni dei migliori sconti in circolazione, riuscendo a spendere sempre meno di quanto originariamente previsto dal listino stesso.

Gli acquisti, grazie all’universalità della campagna, possono tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale, ma con spese di spedizione aggiuntive rispetto alla cifra mostrata a schermo, indipendentemente dal livello raggiunto o dalla tipologia del prodotto selezionato. Il tasso Zero, al contrario, potrà essere richiesto da tutti al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Expert: spettacolari offerte per tutti i gusti

Le offerte del volantino Expert riescono ad attirare anche i più scettici, i top di gamma inclusi nella campagna promozionale si propongono con un prezzo complessivamente abbordabile. I modelli da non perdere di vista rientrano tra Samsung Galaxy S21, disponibile a 829 euro, come anche Apple iPhone 11 a 629 euro, oppure un buonissimo Oppo Find X3 Neo a soli 659 euro.

Nel momento in cui si dovesse voler acquistare un prodotto più economico, la scelta può ricadere su dispositivi del calibro di realme 8, in vendita a 199 euro, Samsung Galaxy A52, disponibile a 359 euro, oppure i vari Samsung Galaxy A12, Oppo A74 e Realme C21, sempre disponibili a prezzi complessivamente ridottissimi.

Il volantino Expert chiaramente non termina qui, se volete scoprire da vicino ogni singolo prezzo pensato dall’azienda, non dovete fare altro che aprire quanto prima le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.