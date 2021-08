Euronics fa sentire ancora la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, la perfetta soluzione per gli utenti che vogliono accedere ai migliori prodotti, a prezzi sempre più bassi ed economici.

Il volantino attuale, lo sottolineiamo, risulta essere attivo solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio La Via Lattea, gli acquisti non possono essere completati da altre parti sul territorio o direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Tutti i prodotti comprendono la garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono commercializzati nella variante no brand, di conseguenza gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Euronics: questi sconti sono incredibili

I prezzi più interessanti del volantino euronics toccano la fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero tutti gli smartphone per i quali non è richiesto un esborso superiore ai 350 euro. Tra questi è possibile trovare Vivo Y72, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola Moto E6i, Oppo A54, TCL 10SE, Oppo A53s, Realme 8 Pro e similari.

Volendo invece puntare verso la fascia più alta, il consiglio è di acquistare lo Xiaomi Mi 11i, ottimo compromesso in termini di rapporto qualità/prezzo, data la richiesta finale di 599 euro, oppure un buonissimo Apple iPhone 12 Pro Max, in vendita a 1329 euro. Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino Euronics, raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo.