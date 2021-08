Gli sconti attivati in questo periodo da esselunga possono far perdere letteralmente la testa agli utenti che vorrebbero cercare di risparmiare, anche sull’acquisto di uno smartphone particolarmente costoso, o comunque di fascia alta.

Fino al 18 agosto è stata attivata un’offerta tech assolutamente degna di nota, la quale presenta le solite limitazioni: non è disponibile sul sito ufficiale, e le scorte sono estremamente ridotte. Il consiglio è quindi sempre lo stesso, recatevi il prima possibile al negozio più vicino, in modo da non restarne tagliati definitivamente fuori. Il prodotto può anche essere acquistato con rateizzazione senza interessi, e pagamento tramite il proprio conto corrente bancario.

Esselunga: i nuovi sconti vi faranno impazzire

I nuovi sconti attivati da Esselunga attirano gli utenti per il semplice fatto che sono applicati su uno degli smartphone più apprezzati e richiesti, l’Apple iPhone 11. La variante da 64GB di memoria interna può difatti essere acquistata con un esborso finale di soli 595 euro, un prezzo di tutto rispetto per la qualità e le specifiche di un prodotto comunque in commercio da più di un anno.

La scheda tecnica ne descrive ad ogni modo la qualità generale, infatti dispone di un display OLED da 6,1 pollici, un buon processore A13 Bionic, ben 4GB di RAM, doppia fotocamera posteriore, batteria da 3110 mAh (forse l’unico handicap), sblocco con il viso 3D e sensore anteriore da 12 megapixel.

Il risparmio è notevole, ricordando comunque che la variante distribuita è con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzata.