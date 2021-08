Ericsson: ecco tutti i modelli da collezione che hanno fatto la storia

Lasciamoci sorprendere in questo speciale sui cellulari rari che collezionisti da tutto il mondo ricercano e acquistano. Questa volta andremo in Svezia. Chi non ricorda i formidabili cellulari Ericsson! Scopriamo insieme tutti i modelli da collezione che hanno fatto la storia della telefonia mobile. Vedremo le loro caratteristiche oltre alla loro attuale quotazione. Un modo per investire nel futuro e chissà, guadagnare qualche soldo in più.