Le nuove offerte del volantino Comet riusciranno davvero a farvi risparmiare moltissimo, i prezzi appaiono essere molto più bassi del previsto, racchiudono una buona dose di sconti applicati su modelli di smartphone, o comunque prodotti di tecnologia generale, di fascia alta, e sono sopratutto disponibili per tutti.

Dimenticatevi le campagne promozionali limitate a specifici punti vendita o aree del territorio nazionale, in questo caso gli acquisti potranno effettivamente essere completati ovunque in Italia e sul sito ufficiale di Comet. Gli utenti che decideranno di avvicinarsi a questa seconda opzione, devono comunque sapere che è possibile ricevere la merce al proprio domicilio a titolo completamente gratuito, solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro (ma senza limiti sulla categoria merceologica).

Comet: le offerte lasciano a bocca aperta

La campagna promozionale di Comet è indiscutibilmente interessante, in quanto in grado di soddisfare ogni singolo utente, anche il più esigente, con sconti adeguati. I top di gamma coinvolti spaziano dall’Apple iPhone 12, passando per gli ultimi Oppo Find X3 Neo e Pro, per finire con i più economici Xiaomi Mi 11i e Xiaomi Mi 11.

Non mancano però occasioni legate alle fasce più intermedie, con occasioni da non perdere per acquistare Xiaomi Redmi Note 9, Vivo Y20s, Oppo A53s o Oppo A53a, Oppo A74, Motorola E7 Power, Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola Moto G30 e tantissimi altri ancora.

Il consiglio è di aprire il prima possibile le pagine che trovate nell’articolo.