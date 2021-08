Il volantino Carrefour è assolutamente spaziale, l’ultima campagna promozionale riesce a sopraffare tutti coloro che da tempo stanno risparmiando per acquistare un nuovo smartphone, portando con sé prezzi sempre più bassi ed economici, tutti applicati sui prodotti più interessanti.

Le soluzioni che andremo a raccontarvi nell’articolo, lo ricordiamo, risultano essere disponibili in esclusiva presso i punti vendita fisici, gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, o da altre parti sul territorio. In parallelo è possibile affidarsi alla rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, solo nel momento in cui si dovesse superare la quota limite di 199 euro.

Aprite subito questo link diretto al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, troverete tantissimi codici sconto gratis.

Carrefour: questi sono i nuovi prezzi

L’attenzione di Carrefour si è riversata quasi interamente sulla fascia intermedia della telefonia mobile, è infatti possibile acquistare smartphone con un prezzo massimo di 400 euro, godendo complessivamente di una buona qualità. I modelli da non perdere di vista toccano Samsung Galaxy A12, Motorola Moto E7i Power, Oppo A94, Oppo A54 e Oppo A53s, passando poi per Xiaomi Redmi Note 10, Motorola Moto G30, Alcatel 3X 2020, Samsung Galaxy 12 o similari.

L’unico top di gamma incluso nella campagna promozionale è l’Apple iPhone 12, uno smartphone richiestissimo dalla community, proposto da carrefour a 769 euro, solo per quanto riguarda la variante con 64GB di memoria interna.

Per approfondire la conoscenza del volantino discusso nel nostro articolo, raccomandiamo la visione delle pagine integrate direttamente qui sotto, sottoforma di galleria fotografica (apritele per l’alta definizione).