L‘evento Apple atteso per il 14 settembre potrebbe non essere destinato esclusivamente alla presentazione dei nuovi iPhone 13. Stando alle indiscrezioni più recenti, il colosso di Cupertino potrebbe avere intenzione di procedere anche con il lancio del suo nuovo Apple Watch 7. A sostenere la notizia vi sarebbe l’emergere di alcune certificazioni che testimonierebbero l’approvazione di sei modelli di smartwatch Apple, tra i quali sarebbero presenti Apple Watch 7 ed Apple Watch SE.

Apple Watch 7 in arrivo: ecco tutte le probabili novità introdotte dal colosso!

Il nuovo Apple Watch 7 potrebbe presentare delle novità evidenti rispetto all’ultimo modello rilasciato dal colosso. Gli aggiornamenti, secondo diverse fonti, riguarderebbero in primo luogo il design che, come riferito da Prosser, riprenderà quelli degli iPhone 12. I bordi dello smartwatch, quindi, saranno piatti e maggiormente squadrati. Il display, inoltre, manterrà la presenza della tecnologia display always-on, in arrivo anche su iPhone 13; e avrà delle cornici ancora più sottili rispetto alla precedente versione.

Le funzionalità dello smartphone non sono ancora chiare. Apple continuerà sicuramente a porre l’attenzione sulle attività legate allo sport e alla salute degli utenti ma potrebbe non essere presente la novità ipotizzata dalle indiscrezioni passate. Diverse voci nei mesi scorsi avevano sostenuto l’introduzione del sensore che avrebbe consentito di monitorare lo stato di glucosio nel sangue.

La tecnologia, però, potrebbe non essere ancora pronta e il suo arrivo, dunque, posticipato al prossimo anno. Un brevetto riferiva la possibilità di sfruttare il sensore per effettuare non soltanto la misurazione del tasso glicemico bensì anche il tasso alcolemico dell’utente.